L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa: “Anche domani sarà un esame, le partite stanno finendo. Vogliamo continuare questo nostro momento, è un'occasione per mostrare di nuovo le nostre qualità. Simeone? La forza di Giovanni è quella di voler crescere continuamente, lavorando con grande disponibilità. I miglioramenti sono evidenti, ma ancora tanto da fare. Comunque lui è determinato e ha ottenuto dei buoni risultati. Genoa? Credo sia la seconda miglior difesa del campionato. Sarà complicato ma dovremo trovare quegli spazi che ci permettano di esser pericolosi. Dovremo leggere il match minuto per minuto, con grande concentrazione. Badelj? L'importante è che sia rientrato e che giochi tutte le prossime tre partite. Da quello che dice ha la volontà di rimanere, ma poi le trattative non dipendono da me. Si parla già dei giocatori dell'anno prossimo, invece dovremmo parlare delle attuali partite. Ci sarà tempo per parlare della prossima stagione”.