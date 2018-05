L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della sfida vinta contro il Genoa: "Anche sotto 2 a 1 ci credevo, anche se la situazione si era messa male: ho dei ragazzi che non mollano mai, siamo stati sempre in partita e siamo riusciti a ribaltare un match che sembrava perso. Abbiamo avuto 5 minuti di blackout, abbiamo perso le distanze tra i reparti ma anche per merito dei nostri avversari. Se mercoledì farò il tifo per la Juventus? Noi dobbiamo pensare alla prossima gara, quella contro un Cagliari in lotta per la salvezza, per dare importanza all’ultima giornata contro il Milan e raggiungere un obiettivo che in molti davano per irraggiungibile. Quello che fanno gli altri non possiamo determinarlo noi. In questa rincorsa c’è tanto lavoro, tanto sacrificio e anche tutto quello che ci ha lasciato Davide. In termini di crescita abbiamo già raggiunto un traguardo importante: siamo diventati una squadra vera. La società ha preso dei bei giocatori, con prospettive e motivazioni: tutti vogliono migliorare, dare il massimo ogni giorno. Chi è cresciuto maggiormente da inizio stagione? Biraghi, ma tutti sono cresciuti. Pepito Rossi? È un gran professionista e un uomo con grandi qualità: senza infortuni sarebbe arrivato molto in alto".