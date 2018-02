Ai microfoni di Premium Sport ha parlato l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, reduce dalla vittoria esterna sul Bologna per 2-1: "Sono state brutte sconfitte, soprattutto l'ultima, quindi ora volevamo reagire. Abbiamo fatto una prestazione gagliarda. E' una vittoria importante e meritata. Noi lavoriamo per cercare di dare continuità e crescere. Il primo mattoncino che vogliamo posare è questo, è un percorso di crescita. Speravo avessimo una base che poi non ci avrebbe fatto tornare indietro, così non è stato ma ora ci siamo rialzati. Chiesa? A Firenze se ne parlerà tanto, Federico ha grandi doti, sta lavorando e deve continuare così, è un giocatore molto forte. Simeone? Pioli giocherà con due attaccanti quando penserà che sarà la formula giusta. Giovanni ha fatto un grande lavoro anche oggi, Falcinelli è entrato e ha dato il suo apporto alla squadra. Loro due possono giocare insieme, proprio come Simeone e Babacar, ma ora sto facendo altre scelte. La sconfitta con il Verona? Se è successa la prestazione di domenica scorsa la preparazione della partita non è stata quella migliore. Non sono qui a trovare attenuanti, è stata una gara così strana che sarà difficile da rivedere. E' una partita nata in maniera molto difficile, ma non potremo cancellarla dal nostro percorso. Ma possiamo dare solidità al nostro progetto, che c'è ed è di rinnovamento. E' stato un ringiovanimento totale, quest'anno cerchiamo di soffrire il meno possibile. Ma oggi abbiamo dato una grande risposta, possiamo fare un buon girone di ritorno".