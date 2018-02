L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Chievo: “Ci manca la vittoria e faremo di tutto per ottenerla domani. Dobbiamo rimediare anche la partita d'andata: vogliamo dimostrare di essere una squadra diversa. Chievo? È una squadra esperta, che ha avuto un momento difficile ma ha recuperato giocatori importanti come Castro. Dovremo avere intensità e precisione tecnica, che penso possa fare la differenza. Dovremo concludere nel modo più giusto possibile. Futuro? Si parla troppo di questo e poco del presente. Invece è troppo importante ciò che faremo in questi mesi, determineranno o meno del nostro lavoro e del nostro progetto. Siamo in un percorso di costruzione per un futuro migliore. Non possiamo essere soddisfatti della nostra classifica, se continueremo a giocare come nelle ultime tre partite potremo parlare di un futuro positivo. Non mi danno fastidio le voci, è normale e non mi sposta dalle mie intenzioni. Lo Faso? Ho tanti giocatori, ma ne posso utilizzare solo quattordici a partita. Quelli che uso meno è perché evidentemente mi hanno dato meno garanzie. Saponara? Se certi giocatori non giocano è perché c'è un motivo. Non è colpa sua, ha avuto sempre dei piccoli contrattempi fisici, ha fatto fatica a raggiungere la giusta condizione. Quando riterrò che potrà dare maggiori garanzie di altri lo farò giocare: ho fiducia in lui. Chiaramente io devo schierare la formazione per vincere la partita”.