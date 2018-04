Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli dichiara: “Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo creato 10 palle gol nitide. La prestazione c’è stata, siamo rammaricati per la mancata vittoria ma dobbiamo essere anche obiettivi per giudicare le nostre prestazioni. A Roma abbiamo vinto facendo due tiri e oggi abbiamo creato e giocato tantissimo ma non siamo riusciti a trovare la porta. Il 4 marzo ci è cascato addosso al mondo, è successa una cosa che mai supereremo. Ma è riduttivo dire che questa squadra stia ottenendo questi risultati solo perché c’è una reazione a quello che è successo. Anche con Davide avevamo fatto vedere ottime cose. La qualità e i valori ci sono sempre stati in questa squadra. Un pareggio che complica la corsa all’Europa League? Non complica niente, stiamo già pensando alla prossima gara e la classifica la guarderemo a fine campionato. Sei partite sono tante, mercoledì affronteremo una grande squadra ma proveremo a fare punti”.