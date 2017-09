Sconfitta con una buona prestazione per la Fiorentina contro la Juventus. Al termine della gara dell'Allianz Stadium, Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport: "Noi siamo una squadra che deve provare a giocare palla, con determinate caratteristiche. A parte il gol, se c'è stato un nostro errore, è stata nella gestione della palla nel primo tempo. Abbiamo concesso poco, ma potevamo prendere un po' più di campo a volte nella prima frazione. Ma se ripenso alla partita con l'Inter... Il gol? Due difensori su tre erano piazzati non bene ed è un peccato, perché queste situazioni ci stanno penalizzando. La prestazione c'è stata, abbiamo avuto anche una buona occasione per pareggiare in 10. Un po' di rimpianto ci deve essere. Abbiamo accentrato un po' di più Veretout e Benassi perché conoscevamo la Juve. Abbiamo sbagliato qualche passaggio semplice e questo è stato lo sviluppo di gioco nel quale siamo mancati nei primi 45 minuti. Se mi aspettavo la Juve più forte? Meglio di così è dura... Non è facile superare un avversario come loro, hanno tantissime soluzioni. Dybala oggi ha tirato in porta forse solo su punizione, ma hanno tante altre carte".