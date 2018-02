L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna: Incontro con i tifosi? Ci siamo allenati nello stadio, i Campini erano pieni d’acqua. Ci hanno riconosciuto un ottimo lavoro, ma ci hanno richiamato alle nostre responsabilità, ricordandoci che colori indossiamo. Hanno dato ad Astori due fasce con i colori dei quartieri. Ci hanno fatto sentire il loro sostegno e la loro preoccupazione per le prime due gare. E ci hanno ricordato il patto riguardante l’impegno e lo spirito per ogni partita. Sono stati molto obiettivi e precisi. Preoccupazione? Campanello d’allarme per la classifica è suonato. Domenica è andato tutto storto. Dobbiamo mettere la determinazione necessaria per vincere le prossime partite. Nuovi arrivi? Hanno caratteristiche che servivano. Dabo è sveglio, capisce già la lingua, è duttile. Falcinelli con grande determinazione, lo conoscevo ma è maturato. Può giocare prima punta ma anche esterno, può fare reparto. Sono disponibili, non credo che giocheranno dal primo minuto. Sanchez e Babacar volevano più spazio, io non potevo darglielo. Abbiamo preso due ottimi prospetti per noi, due innesti importanti. La squadra sta subendo le pressioni? Non è stata una settimana normale, non lo è stata neanche all’interno, come è giusto che sua. Alleno un gruppo responsabile, consapevole di ciò che ha fatto nell’ultima partita. C’è stata un po’ di tensione in più. Contraccolpo psicologico? Dobbiamo crescere e lo si fa anche attraverso momenti delicati e più impegnativi. Bisogna sopportare certe pressioni, siamo noi quelli che hanno determinato tali pressioni. Abbiamo lavorato benissimo in settimana. Della Valle si è fatto sentire? Li ho sentiti più spesso questa settimana ma li avevo sentiti anche prima. Vedremo se riusciremo ad incontrarli in questi giorni. Non so se domani sarà a Bologna, sono stati molto vicini, volevano capire. Se saranno con noi saremo molto contenti. Bologna? Servirà una prestazione attenta, di livello. Non hanno Verdi ma comunque un reparto offensivo importante. Da domani vogliamo tornare ad essere una squadra unita che combatte insieme. Thereau, Veretout e Pezzella? Hanno avuto piccole interruzioni durante il lavoro settimanale scorso. Questa è stata buona. Comunicato su Olivera, Cristoforo e Sanchez? Società fa benissimo a tutelare i propri tesserati, parliamo di due giocatori con grandi capacità professionale. Gli ho preferito altre soluzioni, sono buoni giocatori, potranno tornare utili. Il nostro leader in campo? Ci sono, in ogni reparto, i giocatori con più spessore in tal senso. Deve essere la squadra a saper reagire. Mi sono sentito in discussione? No, non ci sono difficoltà da parte mia. Mi aspettavo le critiche dopo la sconfitta, sono solo attento, preparato e concentrato per dare la soluzione per ripartire. So che questa squadra può e deve fare meglio. Io non sono tranquillo neanche quando vinciamo (sorride, ndr)”