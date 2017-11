Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal: " Dopo la Roma ero un po' deluso perché abbiamo commesso degli errori pesanti, perché sono stati fatti nei momenti cruciali della partita. Dobbiamo andare oltre, non possiamo continuare a parlare della partite precedenti. Parliamo della prossima partita, la sfida con la SPAL, una trasferta difficile dalla quale vogliamo tornare con un risultato positivo".



MERCATO DI GENNAIO - "Rimango sorpreso quando iniziate a parlare di mercato così presto, noi dobbiamo costruire una base solida. Il nostro obiettivo è migliorare i giocatori che abbiamo a disposizione, quando arriveremo a gennaio parleremo di mercato. Chiesa? "Sono davvero contento, è un segnale, c'è la volontà di costruire qualcosa di importante. Ha tutte le qualità per essere un leader in futuro, ovviamente ha 20 anni ed anche lui potrà avere dei momenti negativi. Lui, come tanti altri, può crescere ancora".



SULLA FORMAZIONE - "Badelj e Thereau stanno meglio, ma non giocheranno. Domattina faremo un provioo per Laurini, se sarà positivo potrà andare in panchina. Domani giocherà Sanchez al posto di Badelj, ha caratteristiche diverse ma è un calciatore di spessore e qualità".