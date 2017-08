Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a margine della partita persa per 3-0 contro l'Inter a San Siro: ''Il risultato ci penalizza oltre misura, anche se abbiamo incontrato una squadra che in questo momento sta meglio di noi. La partita mi lascia comunque sensazioni positive, anche se dovevamo comunque rimanere in partita e cercare di non prendere il terzo gol. Dispiace, ma credo che la Fiorentina abbia fatto delle buone cose: dobbiamo crescere, ma abbiamo il materiale per fare un buon lavoro. Abbiamo fatto un precampionato faticoso, dal punto di vista degli inserimenti, ma abbiamo un buon organico: è chiaro che non possiamo ancora essere squadra, ma non abbiamo mollato e abbiamo avuto dei buoni atteggiamenti. Il rigore su Simeone? Pensavo solo che siccome l’episodio era dubbio forse era il caso che Tagliavento andasse a controllare di persona, ma se hanno deciso così lo accetto. Anche se secondo me il fallo di Miranda, a vedere le immagini, c’era''.