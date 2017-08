Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina: “I punti contano sempre, l’inizio di campionato non è stato quello che ci aspettavamo. In settimana i ragazzi hanno lavorato con attenzione, sono tutti pronti, sta diventando un bel gruppo, i giocatori sono vogliosi e stanno aiutando i nuovi ad inserirsi. Vogliamo iniziare bene il campionato davanti ai nostri tifosi.Chiesa e Simeone titolari? Diamo tutto per scontato. La formazione la darò ai ragazzi domani mattina. Abbiamo costruito la squadra con la giusta miscela. I giovani hanno voglia di mettersi a disposizione, assieme agli esperti che li stanno aiutando.I cambi tattici? Quando gli equilibri saranno consolidati potremo provare nuove soluzioni. Sarebbe un errore precludersi altre soluzioni, ma al momento dobbiamo trovare i giusti equilibri.Fiorentina rompiscatole? Sono previsioni difficili da fare adesso, mi aspetto un passo avanti rispetto a domenica scorsa. Voglio che la squadra provi sempre a giocare. C’è entusiamo, più che pressione, di giocare la prima partita davanti ai nostri tifosi.La Sampdoria? Ha cambiato poco rispetto all’anno scorso, è una squadra rodata, ha precisi meccanismi di gioco, andrà affrontata con equilibrio e attenzione, dovremo fare la partita, che vuole dire anche saper stringere i denti.Le emozioni le vivrò solo nel pre gara, so che sarà una cosa emozionante perché ho un grande ricordo. Ho una volontà esagerata di fare bene. I tifosi? Sono convinto che ci daranno una spinta in più. Poi dovremo essere noi a meritare la loro passione.L’incontro con Rocchi? E’ stato un incontro positivo. Io degli arbitri giudico prima di tutto gli atteggiamenti e quelli di Rocchi sono sempre stati equilibrati. Mi piacciono gli arbitri che non usano due pesi e due misure.L’episodio di domenica scorsa? E’ un capitolo chiuso. Ho fiducia negli arbitri, voglio tranquillizare Nicchi, ma non penso ci sia nulla di male se esprimo una critica. Il Var può alleggerire la tensione degli arbitri, da parte nostra ci sono disponibilità e rispetto per chi decide e deve farlo in pochi secondi.Quando si vedrà la vera Fiorentina? Noi stiamo lavorando bene, in ogni partita dobbiamo fare dei passi in avanti, intesi soprattutto come spirito. Abbiamo cominciato un nuovo percorso e un po’ di tempo ci vorrà, ma vogliamo iniziare bene sin da domani.Sono tutti disponibili, i ragazzi hanno lavorato bene e per me possono giocare tutti. Il ritiro? Quando giocheremo la sera non ci andremo, quando giocheremo nel pomeriggio sì. Saponara? Ho fatto un errore, non sarà convocato. Il suo programma prevede il rientro in squadra mercoledì, spero che sia rispettato.Il sorteggio di Europa League? Non ho avuto tempo di guardarlo. La Fiorentina si è abituata a giocare le coppe, spero possa ricapitare presto. Avremo la possibilità di lavorare con continuità in settimana. C’è l’ambizione di tornare in Europa.Se ricordo l’ultima partita che ho giocato a Firenze? Ho l’abilità incredibile nel chiudere e riaprire le pagine della mia carriera. Se le ricordano quelli del mio staff. La più bella? Qualche giorno fa ero a cena con il mio staff. Un tifoso mi ha fatto vedere un mio rigore con l’Atletico Madrid a Perugia nel 1989. Cerchiamo di cominiciare bene tutti.A Madrid ci sono state buone situazioni, in altre dobbiamo far meglio, specie sul non possesso. Dovremo stare molto attenti su questo aspetto contro la Sampdoria, dovremo giocare una partita aggressiva”.