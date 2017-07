Si preannuncia un'estate all'insegna delle amichevoli di lusso anche per la Fiorentina: non solo Sporting Lisbona e Wolfsburg perché, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i viola potrebbero disputare una gara contro il Real Madrid, come accaduto tre anni fa, quando la formazione di Vincenzo Montella si impose 2-1 in Polonia grazie alle reti di Mario Gomez e Marcos Alonso. Si potrebbe giocare il 23 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato.