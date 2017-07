Una location pazzesca per una presentazione in grande stile: il Palagio di Parte Guelfa, sede del Calcio Storico Fiorentino, ha ospitato stamani l'esposizione delle nuove divise della Fiorentina. Un progetto nato intorno ai quattro quartieri che compongono il calcio storico, manifestazione secolare del capoluogo toscano. Quattro seconde maglie, un colore per rione: bianco, rosso, azzurro e verde, indossate da quattro rappresentanti delle varie compagini. Gli stessi protagonisti del video di propaganda delle maglie che verranno indossate dagli uomini di Pioli. La prima maglia sarà invece viola, con Le Coq Sportif che ha mutato alcuni particolari rispetto alle precedenti edizioni: il modello è stato Federico Chiesa. Presenti anche l'addetta al marketing Laura Masi e il Club Manager Giancarlo Antognoni, che ha preso la parola: "I dirigenti ed i giocatori passano, la maglia resta. Abbiamo fatto pure tornare Chiesa dalle vacanze per presentarla (ride, ndr)".