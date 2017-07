Il nuovo difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic è stato presentato nella sala stampa del ritiro di Moena: "Sono pronto, in Serbia in molti seguono la Serie A e tifano Fiorentina. Idolo? Vidic, ma so che Savic e Nastasic hanno fatto bene a Firenze. Quanto spazio avrò? Sono in una squadra molto forte con un ottimo allenatore, non vedo l'ora di imparare a seguire le indicazioni del tecnico e il suo staff per migliorare la mia fase difensiva. Mi piace tenere il pallone tra i piedi e avanzare in attacco. Chi mi ha colpito fino a ora? Non farei nomi, sono tutti bravi giocatori. Vlahovic? Tra qualche anno sarà tra i cinque migliori attaccanti al mondo. Perché sono qui? Ho scelto la Fiorentina perché qui si può crescere. Grande club, tifosi caldi. La società nei miei confronti è stata molto corretta e diretta".