Doppia seduta quest'oggi per la Fiorentina nel ritiro di Moena. Allenamento mattutino che ha visto protagonista anche Federico Chiesa, alla prima seduta dopo essere arrivato ieri in Trentino Alto-Adige, subito applaudito dai tifosi. Lavoro in palestra per la squadra prima di entrare nel campo sussidiario per una sessione fatta di partitelle e velocità. Alle ore 12:00 verrà presentato Nikola Milenkovic.