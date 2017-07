Inizierà con ventiquattro ore di ritardo la stagione di Khouma Babacar, attaccante della Fiorentina che ha potuto usufruire, insieme ad altri compagni, di alcuni giorni in più di vacanza grazie all'impegno con la Nazionale ad inizio giugno. Come comunicato dalla società viola, il giocatore raggiungerà domani Moena: oggi avrebbe dovuto svolgere le visite mediche al fianco di altri rientranti come Kalinic, Astori e Tatarusanu, che in serata arriveranno in ritiro.