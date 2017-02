Si chiama Matheus Jesus e secondo gli addetti ai lavori ricorda Pogba specie per le caratteristiche fisiche visto che parliamo di un centrocampista di un metro e novanta con uno strapotere fisico impressionante. Secondo Gianluca Di Marzio la Fiorentina è pronta a chiudere con il Ponte Preta per il giocatore per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Corvino ha bruciato la concorrenza di top club come Borussia Dortmund e Atletico Madrid.