German Pezzella sarà riscattato per undici milioni di euro dal Betis Sevilla. Tanti club, però, hanno messo gli occhi sul difensore argentino. Inter in primis che sembra aver già pronti venti milioni e un super contratto al giocatore che, presto, potrebbe incontrare la Fiorentina con il suo procuratore per ridiscutere l’ingaggio. Pezzella piace anche in Argentina. Il Betis, intanto, potrebbe ricevere gli undici milioni prima di giugno. Lo riporta l’edizione odierna de La Nazione.