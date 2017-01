50 milioni e Kalinic partirà per la Cina, ancora poche ore e Antognoni tornerà viola: così l’inizio 2017 per la Fiorentina. La partenza dell’attaccante croato, corteggiato dal Tianjin Quanjian, diventerà reale appena il club cinese deciderà, come sembra, di sborsare i 50 milioni della clausola rescissoria. In tal caso sarà impossibile per i viola dire di no come per Kalinic che finora ha resistito alle sirene (10 milioni lordi annui di ingaggio). Come si legge su Tuttosport, la Fiorentina, cui viene accostato in Svezia il centrocampista Larsson del Sunderland, monitora 4 possibili innesti per l’attacco, fra questi Paloschi, al di là dei nomi circolanti da tempo: Jovetic, Gabbiadini, Zaza.