Anche la Juventus in corsa per l'acquisto del cartellino di Federico Chiesa, esterno d'attacco classe 1997 della Fiorentina. Secondo il Corriere Fiorentino, infatti, i bianconeri sono tra i club in lizza per il ragazzo, oltre ad Inter, Bayern Monaco e Napoli. I viola, dal canto loro, non vogliono cedere Chiesa, ed, anzi, sono pronti a "rilanciare", facendogli firmare un rinnovo contrattuale fino al giugno del 2022.