L’Eintracht Franconforte sembra intenzionatom a confermare l'attaccante in prestito dalla Fiorentina Ante Rebic anche per la prossima stagione pur rinegoziando l’accordo con il club viola basato su un diritto di riscatto a 4 milioni, cifra ritenuta alta dai tedeschi. A riportarlo è il sito de Il Corriere dello Sport. Il contratto del giocatore croato scade nel 2018 e la Fiorentina potrebbe decidere di accettare anche una cifra di poco inferiore a quella pattuita, per non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno. Prossimamente le due società si incontreranno per provare a definire l’affare.