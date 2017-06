Il Tribunale Sportivo (TAS) di Losanna ha respinto il ricorso d'appello della Fiorentina per il caso Salah, confermando la sentenza precedente.



Nel febbraio 2015 Fiorentina e Chelsea avevano raggiunto l'accordo per il prestito di Salah fino al 30 giugno dello stesso anno. L'accordo prevedeva che il prestito, al netto di determinate clausole, si sarebbe allungato di ulteriori 12 mesi. A luglio però Salah ha deciso di restare al Chelsea, nonostante la Fiorentina volesse riportarlo a Firenze.



La Fiorentina aveva così fatto un reclamo contro il giocatore e contro il Chelsea. Per questo la società viola chiedeva un pagamento di 32 milioni di euro, oltre a sanzioni per il Chelsea e per l'egiziano. La richiesta è stata respinta. La Fiorentina ha presentato ricorso, ma il TAS ha nuovamente respinto il ricorso, ritenendo che Salah non ha rotto il rapporto di lavoro con la Fiorentina restando al Chelsea e che lo stesso club inglese non ha indotto l'egiziano a terminare il contratto di lavoro.