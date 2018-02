Andrea Della Valle, patron della Fiorentina, ha raggiunto insieme al fratello Diego il ritiro della Viola e ha rilasciato una lunga intervista a FirenzeViola.it: "Siamo venuti a trovare i ragazzi per cercare di far dimenticare subito questa doccia fredda inaspettata di domenica. Onestamente è stata una partita veramente brutta e vergognosa, ma sono convinto che risponderemo bene. Parlerà il campo, come sempre ha fatto. Fino a due settimane fa avevamo visto la Fiorentina che conosciamo. Forse stasera ho conosciuto più della metà della rosa viola. E' stato emozionante anche per me rivedere i ragazzi. Spero di rivederli presto. Ora pensiamo a domenica. Vogliamo riprenderci, perché le divisioni non aiutano nessuno. Dobbiamo reagire tutti insieme, mi auguro che la squadra ce lo faccia vedere in campo già domani. I giocatori sono arrabbiati con sé stessi anche per domenica, vedrete che ci riprenderemo. Vicinanza proprietà? Nel momento di difficoltà ci sono sempre tutti, è stato sempre così. Tra noi l'unità c'è sempre stata, speriamo un giorno anche in città. La squadra risponderà domani in campo, è l'unico modo che ha e può farlo. Quando torna a Firenze? Pensiamo a domani intanto".