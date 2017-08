Una doccia fredda, freddissima, questo è l'esordio in campionato della Fiorentina: ma, visto che si tratta di un cantiere aperto, non inaspettata. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Sei facce nuove, due delle quali arrivate in settimana, contro una squadra forte e collaudata hanno fatto la differenza in negativo. Se ieri sera contro l'Inter il pronostico era quasi scontato, nella gara con la Sampdoria serviranno punti.