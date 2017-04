La Fiorentina è pronta rivoluzionare la difesa sul mercato. Gonzalo Rodriguez andrà via a parametro zero, il nuovo perno sarà Astori. Il primo acquisto sarà il serbo Nikola Milenkovic (classe 1997) del Partizan Belgrado: intesa raggiunta per poco meno di 5 milioni di euro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, serve un altro centrale, forte fisicamente e affidabile. Uno alla Acerbi (che però costa troppo), alla Vitor Hugo (Palmeiras) o Skriniar (Sampdoria). Non dovrebbe essere invece Rodrigo Caio (San Paolo): molto forte ma con caratteristiche diverse. Ieri Pantaleo Corvino era a Cesena per osservare Venuti, terzino viola in prestito al Benevento: solo una delle tante idee.