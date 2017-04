Nessuna novità in vista per il difensore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez. Il capitano scenderà in campo contro la Sampdoria, ma dalla dirigenza Viola non arrivano segnali positivi in merito al prolungamento del contratto. Il tempo corre, e la scadenza è prevista per quest’estate. Questo nonostante le dichiarazioni d’amore di Rodriguez nei confronti della Fiorentina (e il desiderio di chiudere in Viola la carriera) però Della Valle non la pensa allo stesso modo. A riportarlo è La Nazione, e se i presupposti sono questi, a fine stagione il difensore si ritroverà svincolato. Nel suo futuro ci sono due opzioni: Il San Lorenzo in Argentina o un’altra squadra italiana.