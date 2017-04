Il vice presidente della Fiorentina Gino Salica parla così a repubblica.it a margine di un evento in Palazzo Vecchio: 'Speriamo che il derby di sabato prossimo ci porti i tre punti. Mi dispiace per i cugini dell’Empoli ma noi abbiamo bisogno della vittoria. Noi quest’anno abbiamo fatto due cose molto importanti. La prima i festeggiamenti per i novant’anni della Fiorentina. Una cosa che abbiamo sentito e voluto fortemente e, nonostante le difficoltà del momento, in coincidenza con il terremoto in centro Italia, in cui abbiamo anche pensato di cancellarle, alla fine siamo riusciti a farle e le facciamo con piacere. La seconda cosa che abbiamo fatto quest’anno e’ stato finalmente riportare Giancarlo Antognoni in società. Io credo che, non e’ una battuta, sia stato il nostro miglior acquisto quest’anno e lo dico non per piaggeria, ma perché in realtà lui ha portato dentro il club non solo competenza ed un pezzo di storia che oggettivamente ci mancava, ma anche umanità come persona e questo confronto quotidiano che abbiamo con lui ci sta arricchendo e per noi e’ molto importante'.