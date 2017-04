Al Tgr Rai il centrocampista della Fiorentina Carlos Sanchez, ultimamente adattato da mister Paulo Sousa come terzino, parla della prossima gara contro l'Empoli e non solo: “Sia noi che l'Empoli abbiamo bisogno dei tre punti e per questo penso che verrà fuori una bella partita da giocare. Noi siamo dalla parte di Sousa e questo è importante perché altrimenti le cose non andrebbero bene e non potremmo inseguire i nostri obiettivi. Dobbiamo cercare di avere un po’ più di carattere, l’importante è avere questa maturità, che non è facile mantenere. All’Europa Ci crediamo tanto, perché possiamo raggiungerla, dobbiamo crederci fino alla fine cercando il massimo in ogni partita. Ora arriva l’Empoli e dobbiamo continuare a fare punti per avere la possibilità di giocare questa Europa League”.