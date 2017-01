Alla kermesse della moda, Pitti Uomo, c'è da segnalare oggi la presenza di una delegazione della Fiorentina, della quale fa parte anche il centrocampista-difensore, Carlos Sanchez, che ha detto: "Kalinic farà quello che riterrà meglio per il suo futuro. Noi intanto siamo contenti per la qualificazione. Anche io mi sento bene qua. Mi sto integrando bene a Firenze e sento l affetto del tifo. La partita con la Juventus? Il calcio è facile: dobbiamo fare gol e non subirli. Per fare questo però dobbiamo lavorare. Non solo Higuain è forte, ma tutta la formazione juventina. Un solo giocatore non fa una squadra".