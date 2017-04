Il centrocampista viola Carlos Sanchez ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente terra.cl, dalle quali traspare il suo apprezzamento per la Fiorentina e quindi anche una possibile permanenza: "Come mi trovo a Firenze? Molto bene, sono felice. Amo la città e la sua gente. Sono stato bene fin dal primo giorni, e lo stesso vale per la mia figlia. Il fatto di avere altri sudamericani in squadra mi ha aiutato molto ad adattarmi ad una realtà nuova. E’ importante avere compagni che conoscono la cultura e questo mi aiuto a sentirmi al meglio all’interno del club. Idoli? Ne ho avuti diversi: Batistuta, Trezeguet, Zamorano, Higuita e Valderrama".