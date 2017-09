"Saponara sta bene. E questa è la buona notizia. Il test effettuato ieri ha dato esiti positivi, l’ex Empoli ha recuperato e presto tornerà disponibile. Deciderà Pioli se convocarlo, oggi, per la sfida di domani contro il Bologna. Ma la sensazione è che si vada verso una decisione diversa: farlo giocare, dargli minuti, metterlo in campo. Non con il Bologna, per adesso, non in campionato. Ma con la Primavera, domani contro la Sampdoria alle 15 a Firenze. L’allenatore viola deciderà oggi, anche a seconda delle condizioni dei compagni di squadra (se qualcuno non sarà al massimo, Saponarà sarà convocato), ma sia il calciatore che lo staff medico sembrano orientati verso la possibilità di ricominciare, gradualmente, dai più giovani. A disposizione di Bigica, che lo ha conosciuto lo scorso anno ad Empoli quando allenava i giovani azzurri. Poi, dalla partita contro la Juventus, Saponara potrebbe tornare davvero in gruppo e a disposizione", questo scrive La Nazione sulle condizioni del giocatore della Fiorentina.