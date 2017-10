Marco Benassi, uno dei nodi dell'inizio di stagione della Fiorentina. Come si legge sull'edizione odierna de La Repubblica, il classe '94 si sta ritrovando incastrato nel 4-2-3-1, modulo che lo aveva fatto saltar fuori dal gruppo granata. Tutti si chiedono: sarà lui ad adattarsi o sarà Stefano Pioli a cambiare? Molti sostengono che il tecnico approfitterà della sosta per fare una mezza rivoluzione e magari passare a un 4-3-3 che riporti Benassi alla sua posizione preferita, quella di interno. Ma non è così facile. E allora: meglio adattare l'ex Torino o far fuori Riccardo Saponara, quando sarà a posto? Pioli cerca di risolvere il puzzle, quello dove un pezzo resta sempre fuori. Alla fine una soluzione arriverà, sperando che sia quella giusta.