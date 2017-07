Dopo la partenza di Borja Valero direzione Inter, la Fiorentina va a caccia del giocatore giusto che possa sostituire lo spagnolo. Il club viola, in tal senso, insiste per Marten De Roon, oggi in forza al Middlesbrough, per il quale ci aveva provato anche l'Atalanta. Quello dell'olandese è un profilo che stuzzica Stefano Pioli, dal momento che lo reputa già pronto per il suo tipo di gioco. Il Boro chiede quindici milioni di euro, cifra che la Fiorentina proverà ad abbassare.