Secondo quanto riportato da La Nazione, nonostante i numerosissimi club che stanno corteggiando Federico Bernardeschi (fra cui Inter, Milan e Juve) la Fiorentina non ha alcuna intenzione di inserire una clausola rescissoria all'inter della proposta per il suo rinnovo. Il giocatore non ha mai manifestato l'intenzione di andare via e quindi il club gigliato non vuole fissare il suo prezzo in vista di una cessione.