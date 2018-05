Sei anni fa uno degli episodi più bui della storia recente della Fiorentina: la rissa in panchina tra Delio Rossi, allora tecnico viola, e Adem Ljajic, giovane attaccante gigliato. La gara contro il Novara è fondamentale per la salvezza, l'allenatore toglie dal campo il serbo e nasce un diverbio, con Ljajic che, probabilmente, offende la famiglia di Rossi, che reagisce e lo prende a pugni. Esonero immediato, l'evento tra i due è diventato una causa. Ci pensò Montolivo, con una doppietta in mezzo a uno stadio che lo odiava per il suo saluto prossimo a parametro zero, a dare l'ultimo sussulto della sua avventura fiorentina e togliendo la 'Viola' dall'imbarazzo.