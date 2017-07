La Fiorentina, al netto delle eccellenti cessioni che saranno definite nei prossimi giorni, continua a lavorare sul mercato in entrata: il nome più caldo è quello di Matteo Politano, giocatore del Sassuolo il cui agente incontrerà la società viola per capire i margini della trattativa. Come riportato da La Nazione, l'idea sarebbe quella di impostare un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro, mentre al calciatore andrebbero 1/1,2 milioni per quattro anni.