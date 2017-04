Il procuratore Dario Canovi, uno dei decani presenti nel nostro paese, intervenuto a Radio Blu, ha detto: "Il fascino di Firenze e della Fiorentina per Spalletti può essere un elemento vincente, A meno che ovviamente non arrivi una grandissima offerta per lui dall’estero". Su Schick, attaccante rivelazione della Samp, ha aggiunto: "Da quello che so la Sampdoria ha rifiutato un’offerta di circa 15 milioni di euro da parte proprio dei gigliati".