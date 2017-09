L'ex giocatore della Fiorentina, attualmente svincolato, Alessandro Diamanti ha parlato di Simone Lo Faso, suo compagno di squadra nel Palermo, a ViolaNews.com: "Simone è un amico, nell'anno in cui sono stato a Palermo l'ho messo sotto la mia ala, è un bravissimo ragazzo ed un grande talento. Si deve mettere a disposizione del mister, perchè con Pioli può diventare un giocatore importante. Ha le qualità per diventare titolare già in questa stagione? Credo che dipenderà tutto da come si comporterà, il mister ha sempre dato spazio ai giovani, e lui ha grande talento. Dovrà sicuramente lavorare sodo e sfruttare ogni occasione che Pioli gli darà. Dove potrebbe dare il meglio nel 4-2-3-1 di Pioli? Simone, nel modulo di Pioli, potrebbe dare il meglio di se come esterno a sinistra nei tre giocatori dietro la punta. Ama rientrare per calciare in porta".