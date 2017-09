Il giocatore dell'Empoli Manuel Pasqual, ex calciatore e capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del Tgr: "Indossare la fascia da capitano è una grande emozione in ogni caso, sia alla Fiorentina che all’Empoli. La Fiorentina di quest’anno? Innanzitutto mi fa piacere vedere la fascia da capitano al braccio di Astori, un mio grande amico e una bella persona. Comunque non è facile partire bene quando cambi così tanto in un’estate, bisogna dare tempo alla squadra. Se mi è dispiaciuto lasciare Firenze? Quando fai questo lavoro devi accettare tutto, anche di andare via da una squadra in cui sei capitano e a cui tieni molto. Laurini? Preso al posto di Tomovic è un ottimo affare. Può fare al caso della Fiorentina: è un buon acquisto. Se all’Empoli è l’ultima esperienza? Certo, mi piacerebbe concludere con la promozione in A dell’Empoli. Quando questo accadrà vedremo. Futuro da dirigente? Ancora non lo so. Mi diverto ancora tanto a giocare, quindi vedrò cosa mi offrirà il mercato quando sarà il momento".