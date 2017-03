Ancora un'altra conferma all'arrivo la prossima estate alla Fiorentina del difensore, Nikola Milenkovic. Il centrale del Partizan Belgrado ha detto chiaramente a Novosti.rs: "Considero il campionato italiano come uno dei migliori in Europa. So bene che tipo di traccia abbiano lasciato gli ex giocatori del Partizan nella Fiorentina, spero proprio di seguire il loro percorso".



L'operazione costerà circa 5 milioni di euro al club viola, mentre è stata smentita la notizia dell'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.