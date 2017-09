La Fiorentina si muove per il futuro: come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, insieme al nuovo stadio e alla cittadella, i gigliati stanno lavorando nella ricerca di uno spazio, uno spazio molto esteso in città, dove realizzare un centro sportivo interamente dedicato al settore giovanile. C'è necessità di un'area molto vasta, ovvero con dieci campi da calcio dove riunire i baby calciatori (dai Pulcini agli Allievi), ora costretti a giocare sparpagliati in tutta Firenze, ma anche con una foresteria per accogliere i ragazzi che arrivano da fuori città. Nel progetto della società viola c’è l’idea di realizzare all’interno del centro sportivo anche un campus, legandosi all’Università e a un liceo sportivo della città. Piace la caserma Perotti che sarebbe perfetta, ma il percorso di acquisizione è tutt’altro che semplice. Per questo l’attenzione si rivolge anche altrove.