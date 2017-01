Un portiere per l'immediato e uno nuovo per giugno prossimo. Il mercato della Fiorentina, in attesa del responso per Kalinic, si anima intorno ai portieri. Per l'immediato torna di grande attualità il nome di Sportiello, che l'Atalanta è pronta a cedere in prestito. Sportiello è in bilico tra Fiorentina e Genoa e deve prendere una decisione riguardo alla propria destinazione.



Per l'estate invece potrebbe arrivare dalla Francia Costil, che è in scadenza di contratto con il Rennes. Su di lui i gigliati si sono mossi in anticipo addirittura la scorsa estate e un accordo di massima potrebbe essere già stato raggiunto.