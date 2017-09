Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone - acquistato dal Genoa per circa quindici milioni di euro più bonus nell'ultima sessione di calciomercato - ha parlato a margine di un evento organizzato da uno sponsor della società viola, come riportato da ViolaNews.com: "Metto sempre tutto me stesso in campo e cerco di aiutare i miei compagni, sia quando ho la palla che quando difendiamo. Firenze? In questi primi mesi ho scoperto una città è bellissima e i tifosi ci sostengono aiutandoci in ogni partita. La garra? Fondamentale".