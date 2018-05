L'attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha parlato a Premium Sport: "Europa? Speriamo. Intanto sono molto contento di aver potuto fare tre gol in una gara così importante. La cosa più importante sarà continuare così".



L'anno scorso hai fatto due gol alla Juve, quest'anno al Napoli.

"Credo che quando si giocano partite così importanti crescono le motivazioni e il lavoro in settimana è più motivante. Hai la possibilità di farti vedere contro squadre così importanti. Sono molto contento di aver segnato l'anno scorso alla Juve e quest'anno al Napoli".



L'Argentina?

"Aguero e Higuain sono entrambi giocatori che possono essere titolari nell'Argentina. Si trovano molto bene con Messi e con Di Maria".



Mondiale in Qatar?

"E' presto per pensarlo. Se ci sarà la possibilità speriamo di sì. Lavoro tantissimo per arrivare a giocare un giorno nella Nazionale. Spero che il lavoro paghi per quello che ho sempre voluto".