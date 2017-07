Tanti gli incontri in programma nell'agenda di Pantaleo Corvino: tra questi quello con Leo Rodriguez, procuratore di Giovanni Simeone. Tra Fiorentina e Genoa c'è sostanzialmente un'intesa di massima per 20 milioni di euro, mentre tra la società viola e l'entourage del giocatore manca ancora l'accordo: proprio per questo, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, le parti si incontreranno. Le sensazioni sono positive, con Simeone che andrebbe a sostituire Nikola Kalinic, vicino al Milan nonostante i rallentamenti.