Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone è stato presentato in conferenza stampa. Pagato quindici milioni più tre di bonus, l'ex attaccante del Genoa ha firmato un contratto da circa un milione e mezzo a stagione fino al 2022. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che gli argentini passati in viola siano diventati grandissimi giocatori e lasciato un'impronta importante. Io so di dover andare piano piano, devo lavorare per conoscere meglio i miei compagni ma con la fiducia avuta so che in questi cinque anni posso diventare grande.

Rigore di ieri sera? Per me era rigore, ho sentito il contatto sul piede d'appoggio per quello sono caduto ma sono questioni arbitrali e del Var che però dipende sempre dai loro occhi, giusta o meno.

Batistuta? Voglio essere Simeone, sia Batistuta che Icardi sono grandi giocatori. Ieri Icardi ha dimostrato di essere un grande, un idolo, che merita la convocazione e spero di diventare come loro.

Dove migliorare? Schiena alla porta e fare la sponda, poi in velocità e nell'attaccare lo spazio migliorando movimenti fuori dall'area. Sento che ho tanto da migliorare, ho 22 anni, ho la speranza di diventare grande qua

Quanti gol? Ho un obiettivo personale e uno di squadra che è arrivare il più in alto possibile, nei primi posti. L'obiettivo personale è superare dodici gol.

Come mai tanto tempo per arrivare? Sono cose del mercato, di accordi tra club e di chi mi segue ma io non mi metto in mezzo, poi quando è opportuno scelgo io. Ed avevo voglia di crescere anche se nel Genoa abbiamo fatto bene i primi sei mesi. Lo considero un passo avanti, anche una sfida per me stesso.