L'apprezzamento della Fiorentina per Giovanni Simeone è ormai cosa nota. Il giocatore del Genoa è il preferito per sostituire Nikola Kalinic in caso di partenza del croato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il Cholito sta andando a mille in ritiro con i rossoblu ma tende un occhio anche a Firenze: la situazione legata a Kalinic è però ancora da sbloccare, poiché il Milan punta su di lui ma i soldi "giusti" ancora non ci sono. Simeone attende, così come la Fiorentina.