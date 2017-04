Sabato contro Pioli, fra tre settimane contro Di Francesco. Come si legge su Tuttosport, nel mezzo una data, 30 aprile, che per Sousa segnerà definitivamente la fine della sua contraddittoria esperienza con la Fiorentina: quel giorno scadrà l’opzione sul rinnovo fino al 2018. Se c’è una decisione (almeno una) che la dirigenza viola ha già preso, questa riguarda l’allenatore: l’opzione non verrà esercitata. Le distanze sono andate aumentando insieme al ritardo in classifica e non riguardano solo il rapporto tra il portoghese e la società ormai ai minimi storici ma pure gran parte della tifoseria.



La società - in ansia pure per il verdetto su Kalinc espulso sabato per proteste a match concluso - ha valutato a suo tempo di anticipare il divorzio da Sousa per prendere proprio Pioli prima si trasferisse all’Inter. Alla fine ha prevalso la linea di non cambiare nonostante i rapporti interni e esterni sempre più logori e una gestione tecnica sempre meno convincente. La scelta però ha condotto a una stagione senza capo né coda, in cui i tifosi attendono il fischio finale come una liberazione e con l’auspicio che a giugno si volti pagina con rinforzi mirati e un nuovo allenatore. Al riguardo il nome di Pioli, atteso al Franchi da una sfida fra squadre deluse, è il più gettonato con quello di Di Francesco. Ma attenti a eventuali alternative: Simone Inzaghi, Mazzarri, Maran, Semplici, mentre Sarri e Spalletti sono sogni impossibili. La Fiorentina pondera ma almeno una decisione l’ha già presa: Sousa ormai è un ex.