L'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa ha dichiarato dopo la vittoria sul campo del Borussia Monchengladbach in Europa League: "La sostituzione di Bernardeschi è per scelta tattica. Il suo gol? Sta crescendo e si sta confermando, gli manca intensità nelle due fasi di gioco. Gli manca giocare spalle alla porta avversaria, ma al momento in cui raggiungerà continuità di intensità nell'arco della partita sarà ancora più forte e incisivo. Il gol ci ha permesso di essere in vantaggio contro un avversario fortissimo e ci permette di pensare per i prossimi 90 minuti in modo diverso".



"La formazione? Lavoriamo sempre a livello strategico, ci mancava qualcuno come Milic che non aveva fatto allenamenti, Bernardeschi che non era al massimo con la caviglia. L’idea l’avevamo per giocarla così, poi però devi andare in campo. Sapevamo dell’intensità del Borussia, ora analizziamo ancora meglio per migliorare diversi aspetti per il ritorno. Loro hanno avuto molta capacità di circolazione di palla, noi all’inizio soprattutto abbiamo fatto fatica. Noi dietro a volte non abbiamo preso le migliori decisioni, giocavamo in verticale e loro trovavano spazi. Poi nella ripresa abbiamo corretto qualcosa e siamo migliorati, crescendo durante la partita. I cambi hanno portato tanto, abbiamo gestito molto meglio, abbiamo creato, potevamo segnare ancora con Borja Valero. Siamo stati più equilibrati contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà in tutto il primo tempo".