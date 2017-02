Un menu personalizzato, giocatore per giocatore. Un bravo allenatore cura ogni cosa, e l’attenzione di Paulo Sousa per l’alimentazione sua e dei suoi ragazzi è molto, molto alta. Come riporta skysport.it Firenze c’è chi ha potuto notare da vicino la passione dell’allenatore portoghese per gli alimenti bio e per i negozi specializzati. E per star bene in campo, si sa, sono necessarie regole precise e un conteggio di calorie fatto con precisione.



Con il suo staff (che ha al suo interno anche un nutrizionista), allora, il portoghese è solito preparare un sacchetto per ogni componente della rosa. Eccone una prova in una foto scattata al bus aperto della Fiorentina: panino al prosciutto per Tello, tacchino per Cristoforo e Vecino, salmone per Bernardeschi…