Al termine di Fiorentina-Torino l'allenatore viola Paulo Sousa è intervenuto a Premium Sport: "I fischi dei tifosi? Loro pagano il biglietto, sono qua da più tempo. Esprimono i loro sentimenti, sono l'anima di un club e non si discutono. I giocatori hanno dato il massimo, non siamo riusciti a chiudere la gara e appena ci siamo abbassati abbiamo sofferto e purtroppo alla fine è arrivato il pareggio. La mia squadra ha dato tutto e quando lo fa sono contento. Ho visto i ragazzi onorare questa maglia e fare di tutto per vincere la partita. Abbiamo marcato quasi sempre bene Belotti, sapevamo che è un giocatore importante ma purtroppo non siamo riusciti a fare bene sui due gol. Non credo ci sia stato un calo fisico, fino a quando si riesce ad attaccare riusciamo a essere incisivi e a schiacciare gli avversari. Poi abbiamo giocato molte partite e questo in determinati momenti lo puoi pagare e inoltre in panchina l'unico cambio in attacco che avevamo era Babacar. Summit della dirigenza per discutere del mio futuro? Io sono qui per lavorare, non per salvare la panchina. Dormirò tranquillo stanotte perché ho fatto il mio lavoro con grande onestà. Il cambio di Saponara? L'ho tolto perché non ne aveva più. Il fallo su Chiesa nel finale? Dobbiamo aiutare gli arbitri a prendere le decisioni corrette. Se loro non lo vedono fa niente, devono continuare a lavorare per migliorare".